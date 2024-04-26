أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية.

وأوضحت "الأرصاد"، أن طقس الـ6 أيام المقبلة، يشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها أمطار ورياح.

وذكرت "الهيئة"، أنه اعتبارًا من اليوم الجمعة، تشهد حالة الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

طقس السبت 27 أبريل 2024

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس السبت 27 أبريل 2024، تشهد، أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد، قد تصل لحد السيول على بعض المناطق، على فترات متقطعة.

وتابعت "الهيئة"، أن طقس السبت القادم، يتأثر أيضًا، بأمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأكملت، أن الأحوال الجوية السبت القادم، تشهد، نشاط للرياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الأحد 28 أبريل 2024 وحتى الثلاثاء 30 أبريل 2024

استطردت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من الأحد 28 أبريل 2024 وحتى الثلاثاء 30 أبريل 2024، تشهد، أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة، وقد تصل الأمطار إلى رعدية أحيانًا.