الجيش الإسرائيلي: مقتل سائق شاحنة عسكرية منتصف الليلة الماضية في قصف استهدف موقعا عسكريا في مزارع شبعا

أعلن الجيش الاسرائيلي، في بيان "مقتل سائق شاحنة عسكرية منتصف الليلة الماضية في قصف استهدف موقعا عسكريا في مزارع شبعا"، مؤكدا انه "قصفنا بنى تحتية لحزب الله في شبعا بجنوب لبنان بينها مستودع للأسلحة ومنصة لإطلاق الصواريخ".

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