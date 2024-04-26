الولايات المتحدة تعلن تدمير زورق وطائرة مسيرين في منطقة سيطرة "الحوثيين"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها اشتبكت مع زورق وطائرة مسيرين في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" باليمن، حيث تمكنت القوات الأمريكية من تدميرهما.

وقالت القيادة في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" إنه ما بين الساعة 12:19 ظهرا، والساعة 4:17 مساء أمس الخميس، بتوقيت صنعاء، نجحت قواتها في الاشتباك وتدمير الزورق والطائرة المسيرتين.

وأضاف المنشور: "في الساعة 9:52 صباح أمس، تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار لدى السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

وشدد البيان على أن الصواريخ الباليستية المضادة للسفن والزوارق والطائرات المسيرة تمثل تهديدا وشيكا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية في المنطقة، مشيرة إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الخميس، استهداف سفينةً إسرائيلية في خليج عدن بالبحر الأحمر، وقصف بالصواريخ أهدافًا في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عبر منصة "إكس"، إن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة إسرائيلية (إم إس سي داروين) في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وعددٍ من الطائرات المُسيرة"، مضيفاً أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".

وأضاف أن "القوة الصاروخية أطلقت عددًا من الصواريخ الباليستية والمجنحة على عدد من الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أُم الرشراش [إيلات] جنوبي فلسطين المحتلة".

وأكد "الاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني من خلال منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي وفي المحيط الهندي، وكذلك في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة".

وشدد المتحدث العسكري، على "أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قد أعلنت تلقيها تقريرًا عن وقوع هجوم على سفينة على بعد 15 ميلاً بحريًا جنوب غربي سواحل مدينة عدن (جنوب اليمن)، مضيفةً أن "ربان السفينة أبلغ عن سماع دوي انفجار قوي ورؤية تصاعد للدخان من البحر، وأن السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير".