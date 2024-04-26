شركة GSK تطرح لقاحًا جديدًا للوقاية من الإصابة بالحزام الناري – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- إسلام فاروق:

أعلنت شركة GSK مصر، إطلاق لقاح "شينجريكس"؛ للوقاية من الإصابة بالحزام الناري.

جاء ذلك خلال حدث علمي ضخم أقامته شركة GSK مصر بحضور عدد كبير من الأطباء و كبار خبراء الرعاية الصحية المتخصصين في مختلف القطاعات الطبية فى مصر و العالم.

وسيتم إلقاء الضوء على أهمية تطعيم الكبار وفوائد الوقاية من الأمراض و كيفية الحفاظ على حياة صحية مع التقدم في العمر.

وتشمل التخصصات الطبية، من من حضروا المؤتمر، أطباء الباطنة و القلب و الكلى والأورام و الجلدية و المخ و الأعصاب، بالإضافة إلي تخصصات عديدة أخرى، وهذا الحضور الكثيف من قبل خبراء الرعاية الصحية يعكس اهتمام المجتمع الطبي بالوقاية من هذا المرض و تجنب الأعراض التي من الممكن أن يتعرض لها نتيجة إصابة كبار السن و المرضى المصابين بضعف المناعة.

ويعد الأطباء من مختلف التخصصات الطبية التي تواجدت بالمؤتمر، هم من يتوجه لهم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالحزام الناري؛ ليتم التوعية حول المرض و التوجيه لطرق الوقاية و العلاج.

ويعكس ذلك العدد الكبير من الأشخاص الذين من الممكن أن يكونوا عرضة للإصابة بالحزام الناري والدور المهم للأطباء في مختلف التخصصات في رفع الوعي حول كيفية الوقاية من الإصابة بهذا المرض.

وأكدت الدراسات، أن الإصابة بالحزام الناري تتسبب في أعراض مؤلمة ومضاعفات متعددة.