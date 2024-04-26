شهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق ميدون في البقاع الغربي

استهدف الجيش الإسرائيلي سيارة على طريق ميدون- السريرة في البقاع الغربي، ما أدى إلى سقوط شهيدين في الغارة، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في البقاع.

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