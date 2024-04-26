"النشرة": إصابة فلسطيني بإطلاق نار جرّاء إشمال في مخيم عين الحلوة

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن إطلاق نار في مخيّم عين الحلوة، تبيّن أنّه جرّاء إشكال فرديّ وقع في الشارع التحتاني، حيث أُصيب الفلسطيني (ع.س) بجراح خطرة، ونقل على إثرها إلى مستشفى النداء الانساني للمعالجة.

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