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مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي: بن غفير كان مهددًا بالرملة ولذلك تجاوزت سيارته الإشارة الحمراء

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أعلن مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بعد إصابة بن غفير وانقلاب، أنّ "وزير الأمن القومي كان مهددًا في الرملة ولذلك تجاوزت سيارته الإشارة الحمراء".

بدورها، ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنّ "سيارة وزير الأمن القومي بن غفير تجاوزت الإشارة الحمراء قبل الحادث وسيجري التحقيق مع السائق".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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