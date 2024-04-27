البعريني بعد نعي "الجماعة الإسلامية" اثنين من عناصرها: العدو واحد وكلنا داعمون للقضية الحقّة

ذكر عضو "تكتّل الاعتدال الوطني"، النّائب وليد البعريني، بعد نعي "الجماعة الإسلامية" اثنين من عناصرها، أنه "ليس غريبًا عن عكار ولا عن ببنين تحديدًا تقديم التضحيات والشهداء في سبيل قضايا الأمة والقضايا الوطنية. وفي هذا الإطار يأتي استشهاد مصعب خلف وبلال خلف في الصراع مع العدو الاسرائيليّ".

وقال: "تعازينا لعائلاتهم ولببنين وعكار وكل لبنان، فالعدو واحد، ولا يمكن إلا أن نكون كلنا داعمين للقضية المحقّة، كلّ بأسلوبه وامكاناته".

وفي وقت سابق، نعت "الجماعة الإسلامية" في لبنان وجناحها العسكري "قوات الفجر"، في بيان، "القائد الشهيد مصعب سعيد خلف والقائد الشهيد بلال محمد خلف، اللذين ارتقيا شهيدين خلال تأديتهما لواجبهما الجهادي دفاعًا عن أهلهما في الجنوب ونصرة لأهلنا في فلسطين، وذلك بغارة صهيونية غادرة استهدفتهما في البقاع الغربي بعد ظهر الجمعة".