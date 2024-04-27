"أ ف ب": البنك المركزي الأميركي يتجه لتغيير لهجته مع عودة التضخم

كشفت وكالة "فرانس برس"، بأن "يُتوقع أن يتناول البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفدرالي) بحذر مسألة أسعار الفائدة المرتفعة الثلاثاء والأربعاء، على الرغم من تباطؤ النمو في الولايات المتحدة في الربع الأول".

وأشارت الخبيرة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس نانسي فاندن هوتن، الى أنني "أتوقع أن يقول الاحتياطي الفيدرالي إن ثقته في العودة المستدامة للتضخم إلى 2% قد تضاءلت".

ولفتت الى أنه "سيكون من ثم مستعدًا لإبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية حتى يرى علامات واضحة على اتجاه تراجعي للتضخم".

وبحسب الوكالة، حتى أسابيع قليلة مضت، كانت الأسواق تأمل في أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض في حزيران. لكن الخبراء يراهنون على حدوث ذلك في أيلول أو حتى تشرين الثاني، وفقًا لتقديرات مجموعة الخدمات المالية CME. هذا لأن التضخم، الذي تباطأ بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة من عام 2023، تسارع منذ ذلك الحين إلى 2,7% بمعدل سنوي في آذار، وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفدرالي الراغب في إعادة الزيادة في الأسعار إلى 2%.