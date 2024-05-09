أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي، في حديث لـ"الجزيرة مباشر"، على أننا "لن نعطي إسرائيل ذريعة لتوسيع الحرب بالمنطقة، وإسرائيل تستخدم القوة وغير جادة للتوصل لاتفاق".
وشدد خرازي، على أنه "إذا ضربت إسرائيل مواقع نووية سيكون ردعنا مختلفا"، مضيفاً "نحن قدمنا مسيرات لروسيا قبل حرب أوكرانيا لا بعدها".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية بإيران: إن ضربت إسرائيل مواقع نووية سيكون ردعنا مختلفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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