قوة الأمن أوقفت سوريَين اثنين سرقا منزلًا في خلدة وضبطت كمية من المسروقات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف سوريَين اثنين سرقا منزلًا في خلدة وضبط كمية من المسروقات.
في التفاصيل، أوضح المديرية في بيان لها أنّه "بتاريخ 16-4-2024، وخلال قيام عناصر فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي بإجراء تحقيق بادعاء إحدى المواطنات ضد مجهولين بجرم سرقة من منزلها الكائن في محلة خلدة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، اشتبهت عناصر هذه الفصيلة بشخص كان يعمل بصفة ناطور في المبنى حيث حصلت عملية السرقة، ويدعى: ت. ع. (مواليد عام 1987، سوري)، وباستماعه، اعترف بتنفيذ عملية السرقة بالاشتراك مع شخص آخر، كما تبين انه من أصحاب السوابق بجرم سرقة".
وبعد المتابعة، تمكنت عناصر الفصيلة من كشف هوية شريكه وتحديد مكان تواجده في محلة خلدة، حيث داهمته قوة من الفصيلة وأوقفت كل من السوريين: م. م. أ. (مواليد عام 2002)، م. أ. أ. (مواليد عام 1971)، أ. م. أ. (مواليد عام 2003)، ر. م. أ. (مواليد عام 2001)، ا. ن. ن. (مواليد عام 2005).
وبتفتيش المنزل، عثر على /23/ هاتفًا خلويًا، بندقية "بومب أكشن"، /5/ خناجر وسيف ومبلغ مالي كبير، وقد قدرت قيمة المسروقات بحوالى /24,000/ دولار أميركي، كما تم ضبط كمية من المواد المخدرة.
وأوقف كل من (م. م. أ.) و(ت. ع.)، فيما ترك الباقون لقاء سندات إقامة بناءً على اشارة القضاء المختص.
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