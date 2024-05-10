وفد من لجنة السجون في نقابة المحامين زار بتوجيهات من المصري مقر قيادة الشرطة العسكرية في الريحانية

زار رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين المحامي جوزيف عيد مترئسا وفدا من اللجنة، وبتوجيهات من نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، مقر قيادة الشرطة العسكرية في الريحانية. ورافقت الوفد أمينة سر النقابة مايا شهاب. وكان في استقبال الوفد قائد الشرطة العسكرية العميد انطوان شديد، إضافة إلى الضباط المسؤولين.

ولفت عيد في بيان إلى أن "الوفد اطلع على الإنجازات والمهام والتحقيقات والتوقيفات وعدد القطعات التابعة لقيادة الشرطة على كل الأراضي اللبنانية. كما اطلع على السجن المركزي وغرف التحقيق والاحصاءت الدقيقة وغرفة العمليات من خلال شرح ميداني مفصل قام به كل ضابط مسؤول بحرفية وتقنية عالية".

وأشار إلى أن "الوفد جال أيضا على مكاتب الأدلة الجنائية واطلع على التقنيات الحديثة من معدات متقدمة لتحديد البصمات وتغطية مسرح الجريمة وتحديد نوعية الاسلحة والمقذوفات وكشف التزوير على كل انواعه، والتي ساهمت وتساهم في كشف جرائم وتوقيف مجرمين". وقال: " لفتنا الانضباط والنظافة والتنظيم والمعدات المتطورة والثقافة العالية المستوى والمتقدمة للجيش اللبناني والمستوى الانساني في معاملة السجناء لناحية المأكل والطبابة والخدمات الطبية، ولنا عودة الى ذلك من خلال تقرير مفصل سنعلن عنه لاحقا وعن مشاهداتنا ميدانيا بأم العين لواجهة الجيش، الشرطة العسكرية، والتي يحق القول فيها انها تعكس الصورة النظيقة واللائقة لجيشنا البطل، وتستحق نقل الانطباع الجيد عنها بعد أن توهم للبعض أنها تعكس صورة الجيش الصارمة والقاسية".

ولفت الى انه "تم التوافق على متابعة دائما للتنسيق، وهي سابقة تستحق التنويه، كل الشكر لقائد الجيش العماد جوزاف عون الذي اتاح لنا مسؤولية التواصل والتلاقي بين ام النقابات والجيش اللبناني لخدمة العدالة والسجين والانسان".