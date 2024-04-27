غارات إسرائيلية على حولا وأطراف مركبا وصربين جنوبي لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين بالصواريخ استهدفتا بلدة حولا في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب. هذا، وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفًا على دفعتين أطراف بلدة مركبا بمحاذاة الطريق العام. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفًا أطراف بلدة صربين.

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