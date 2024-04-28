إسرائيل بدون حماية.. تعطل رادار قاعدة ميرون دمر وحدة المراقبة الجوية

ياسر رشاد - القاهرة - اكد موقع "حدشوت بزمان" العبري، تعرض أحد الرادارات الرئيسية في قاعدة عسكرية شمال البلاد لأضرار جسيمة، بعد ضربة مباشرة بوحدة المراقبة الجوية في ميرون.



وكانت المقاومة الإسلامية أعلنت، أنه في آخر عملية تم استهدف فيها قاعدة ميرون، ادي لتدمير للرادار المسؤول عن اكتشاف القذائف الصاروخية قصيرة المدى وقذائف المدفعية ونشر التوثيق، مما تسبب في عدم إطلاق أي صاروخ اعتراضي ، وحاليا ميرون وما حولها أصبحت بلا حماية حتى يتم استبدال الرادار .



وفشلت القبة الحديدة، عن العمل بالكامل ولم تتصدى لأي صاروخ اطلقه حزب الله من جنوب لبنان بعد تعطيلها .



وكانت قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان " حزب الله " مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

وقال حزب الله في بيان له :دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً بلدات القوزح ‏ومركبا وصربين قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

استهدف حزب الله عدة مواقع إسرائيلية في القطاع الشرقي والغربي، وقصفت مستوطنات وتجمعات لجنود الاحتلال.

وفي السطور التالية بيان بعمليات حزب الله اليوم:

️ دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 27-04-2024، وفقًا للتالي:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 17:05 شن هجوم مركّب بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني وإصابته بشكل مباشر، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا بلدتي كفركلا وكفرشوبا.

2- الساعة 18:30 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 08:30 استهداف تموضعات ‌‏مستحدثة لجنود العدو الإسرائيلي غرب مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 23:53 استهداف مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً بلدات القوزح ‏ومركبا وصربين.