وزير خارجية البحرين وصل الى مطار بيروت في زيارة تستمر يوما واحدا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ف أن وزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، وصل قبل ظهر اليوم الى المطار، على رأس وفد، حيث كان في استقباله نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، سفير دولة اليحرين في دمشق وحيد مبارك سيار ومدير المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية أسامة خشاب . وتستمر زيارة الوزير البحريني والوفد المرافق يوما واحد .

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