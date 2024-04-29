"النشرة": نجاة عائلة بعد استهداف إسرائيلي لمنزلها في بلدة شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، بـ"نجاة عائلة "ا. ع" بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلها في بلدة ​شبعا​، وعمل عناصر من الصليب الأحمر اللبناني على إجلاء أفراد العائلة من البلدة".

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