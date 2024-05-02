الآلاف يتظاهرون بشوارع نيويورك اعتراضًا على أحداث غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

شارك أكثر من 20 ألف شخص في تظاهرة حاشدة جابت شوارع مدينة نيويورك، وصولا إلى مبنى جامعة كولومبيا، احتجاجا على فض شرطة المدينة اعتصاما طلابيا داخل الجامعة، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة بشكل فوري .

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني واليافطات المنددة بقمع الشرطة للطلبة في كثير من الجامعات واعتقال المئات منهم على خلفية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في الساحة الأمريكية .

واعلن المتظاهرون ان حملات الاعتقال في الجامعات الأميركية لن توقف الحراك الطلابي المستمر حتى سحب الاستثمارات من دولة الاحتلال وإيقاف التعاون الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية الاسرائيلية المشاركة في الإبادة الجماعية في غزة .

وفي السياق ذاته، تستمر الاعتصامات الطلابية داخل الخيم في عديد الجامعات الأميركية ضمن حراك شبابي على مستوى الولايات المتحدة للضغط على صناع القرار من أجل اتخاذ خطوات سريعة لوقف الابادة الجماعية في غزة