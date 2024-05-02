ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 34596 قتيلا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم، خلال 24 ساعة وحتى صباح الخميس، تسجيل ما لا يقل عن 28 قتيلاً إضافيا جراء الغارات والقصف الإسرائيلي.

وأضافت أن عدد المصابين وصل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 51 مصابا، وارتفعت بذلك حصيلة الجرحى إلى 77816 في الحرب المستمرة منذ أكثر من 200 يوم.

في الأثناء، لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أفادت في وقت سابق بمقتل وإصابة عشرات المواطنين، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأوضحت أن 6 مواطنين قتلوا في قصف القوات الإسرائيلية مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ والأهالي 3 قتلى، إثر سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على المنطقة الشمالية الغربية من المخيم.

وفي خان يونس جنوب القطاع، قتل مواطن، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على منطقة قاع القرين جنوب شرق مدينة خان يونس، كما شهدت مناطق في بني سهيلا وعبسان وخزاعة شرق المدينة قصفا مكثفا من طائرات الاحتلال.

وفي مدينة غزة، قصف طيران الاحتلال بناية سكنية لعائلة اشتيوي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أدى الى مقتل مواطنين، واصابة آخرين، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الركام.

وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت منزل في حي الشجاعية شرق المدينة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال منازل وأراضي المواطنين في أحياء الشيخ عجلين، وتل الهوى، والزيتون، جنوب غرب مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال أراضي وخيام النازحين شرق مدينة رفح.

من جهة أخرى التقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، يائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، ولاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وأشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين"، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة وإنهاء العنف المتصاعد الذي تشهده.

وشدد وزير الخارجية الإماراتي، على أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشار إلى أن الأولوية هي إنهاء التوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين وبذل كافة الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في قطاع غزة عبر ممرات آمنة ودون عوائق وبشكل مكثف ومستدام.