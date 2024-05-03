السعودية وأمريكا تنفذان مناورات التمرين المشترك "درع الوقاية 4" بالظهران

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض (د ب أ)

نفذت السعودية والولايات المتحدة مناورات التمرين المشترك "درع الوقاية 4"، بمشاركة أفرع القوات المسلحة السعودية والقيادة المركزية الوسطى الأمريكية، وعدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة.

وأكد قائد الكتيبة المختلطة المشاركة بالتمرين العقيد الركن تركي بن سالم السميري أن تمرين "درع الوقاية 4" المشترك "يهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين لمواجهة تهديدات أسلحة التدمير الشامل، وتوحيد المفاهيم والإجراءات والمهارات اللازمة بين القوات المسلحة السعودية والجهات الحكومية المشاركة والجانب الأمريكي الصديق، وزيادة الوعي بالمخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية".

وأضاف أن الوحدات المشاركة نفَّذت تدريبات ميدانية لاختبار جاهزية استجابة الخطط الوطنية في مجال أسلحة التدمير الشامل، وقياس مدى فاعلية تبادل البلاغات والمعلومات أثناء تنفيذ التمرين، والتنسيق المشترك لأعمال الاستجابة الميدانية بين الجهات المشاركة.

وشهد التمرين استخدام ذخيرة تشبيهية لتنفيذ عمليات إدارة الأزمات الناجمة عن استخدام أسلحة التدمير الشامل.

ونفذت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، ووزارة الصحة، والمديرية العامة للدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، تمرينًا لتعزيز التشغيل البيني المشترك ومواجهة الحوادث الكيميائية والجرثومية.