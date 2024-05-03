نشرت كتائب "القسام" للمرة الأولى مشاهد لإطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع وثكنات إسرائيلية. وسبق وأعلنت كتائب "القسام" عن عدّة عمليات عسكرية نفذتها انطلاقًا من الأراضي اللبنانية خلال عملية "طوفان الأقصى".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" نشرت مشاهد لإطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع وثكنات إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.