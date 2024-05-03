إحياء الجمعة العظيمة في البترون لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي

أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في منطقة البترون رتبة دفن المصلوب، وأقيمت الصلوات والزياحات في الرعايا الارثوذكسية.
وفي كنيسة رقاد السيدة في دوما، أقام خادم الرعية المتقدم في الكهنة الأب بسام ناصيف الرتبة، في حضور أبناء الرعية. كما أقيم زياح بنعش المسيح في شوارع سوق دوما على وقع قرع الاجراس حزنا.
وفي كنيسة القديس جاورجيوس في مدينة البترون احتفل كاهن الرعية الأب جان كحاله برتبة دفن المصلوب. وألقى عظة تناول فيها آلام المسيح وتحمله العذابات فداء عن شعبه.
ودعا للصلاة من أجل لبنان كي يتعافى من آلامه وصلبه على صليب أزماته.
وفي دير سيدة النورية في بلدة حامات أقام رئيس الدير الأب جورج صافيتي رتبة دفن المصلوب.
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