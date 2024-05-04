المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الإذاعى أحمد أبو السعود

محمد اسماعيل - القاهرة - تنعى الشركةُ المتحدةُ للخدماتِ الإعلاميةِ ببالغِ الحزنِ والأسى الإذاعيِ الكبيرِ الأستاذِ أحمدْ أبو السعودْ رئيسَ شبكةِ الإذاعاتِ الإقليميةِ الأسبقِ .

وتتقدمَ الشركةُ والعاملينَ في قنواتها الإعلاميةِ وإصداراتها وشركاتها ، بخالصٍ العزاءِ للإعلاميِ الكبيرِ الأستاذِ طارق أبو السعود في وفاةِ والدهِ ، داعينَ اللهَ عزَ وجلٌ أنْ يتغمدَ الفقيدُ بواسعٍ رحمتهُ وأنْ يلهمَ ذويهِ الصبرَ والسلوانَ

وغيب الموت الإذاعي أحمد أبو السعود، قبل قليل، وهو والد الإذاعي طارق أبو السعود وتقام صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة.

وكانت قد أعلنت المذيعة دنيا صلاح عبد الله على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وفاة الإذاعى الكبير أحمد أبو السعود، وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة يا رب ويصبر قلبكم يا رب اللهم آمين البقاء لله والدوام لله يا أستاذي".