الدفاع الروسية اعلنت إسقاط 4 صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 صواريخ "ATACMS" أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم".
واشارت الوزارة في بيان، الى ان "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "ATACMS" التكتيكية"، موضحة أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 صواريخ "ATACMS" فوق شبه جزيرة القرم".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس الجمعة، بأن "وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي تصدت لست طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية ودمرتها".
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