رويترز عن مسؤول مطلع: قطر قد تغلق المكتب السياسي لحماس كجزء من مراجعة أوسع لوساطتها بالحرب

افادت وكالة "رويترز" عن مسؤول مطلع، بأن "المراجعة الأوسع تشمل النظر في ما إذا كانت قطر ستواصل التوسط في الصراع منذ 7 تشرين الاول أم لا"، مشيرة الى ان "قطر تدرس ما إذا كانت ستسمح لحماس بمواصلة تشغيل المكتب السياسي في الدوحة".

ولفتت الوكالة الى ان "قطر قد تغلق المكتب السياسي لحماس كجزء من مراجعة أوسع لوساطتها بالحرب بين إسرائيل والحركة".