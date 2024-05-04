أعلنت وزارة الخارجية المصري، أنّ "وزير الخارجية المصري سامح شكري، التقى بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش فعاليات الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامى في بانجول في غامبيا.
وبحسب الخارجية المصرية، فقد "تطرق الجانبان إلى أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الحرب الجارية في غزة وسبل إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني".
وأكّد عبداللهيان وشكري رفض بلديهما الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح جنوبي قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا خارجية مصر وإيران أكّدا رفض بلديهما لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية في رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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