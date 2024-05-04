الدفاع الروسية أعلنت استسلام 14 جنديًا أوكرانيًا خلال أسبوع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنّ 14 جنديًا أوكرانيًا استسلموا للقوات الروسية، وذلك في بيان حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا خلال أسبوع.
وأوضحت، أنّه نتيجة للإجراءات الناجحة، حسّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، و"حررت نوفوباخموتوفكا وسيمينوفكا وبيرديتش في جمهورية دونيتسك الشعبية"، وذلك مع استمرار الحر في أوكرانيا.
وبحسب البيان، فقد استهدفت القوات الروسية تشكيلات من 14 لواء من القوات المسلحة الأوكرانية، وصدت 66 هجومًا مضادًا للقوات الأوكرانية في "مناطق لينينسكوي وأومانسكوي ونوفغورودسكوي ونوفوكالينوفو وأوشيريتينو ونيتيلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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