مصرع شاب وإصابة 16 آخرين في 3 حوادث متفرقة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقى شخص مصرعه اليوم السبت، وأصيب 16 آخرين فى 3 حوادث متفرقة بمحافظة الدقهلية.

وكان مستشفى شربين المركزي، استقبل "ضياء وحيد أحمد"، 19 عاما، فلاح ومقيم عزبة البراغيث التابعة لقرية أبو جلال دائرة المركز، جثة هامدة، وتوصلت التحريات الأولوية لرجال المباحث إلى سقوط الشاب بداخل "ماكينة دراس الغلة" خلال جمع محصول القمح من الأرض الزراعية خاصتهم، وأصيب بتهتك فى جسده ولقى مصرعه على الفور، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وفي مكان آخر، أصيب 12 شخصًا جراء وقوع حادث انقلاب سيارة "ميني باص" أمام قرية نوسا الغيط بطريق (أجا - ميت غمر) بسبب اختلال مقود القيادة بيد السائق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا و سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين انقلاب سيارة "ميني باص" أمام قرية نوسا الغيط مركز اجا بمحافظة الدقهلية، وإصابة 12 شخصًا هم:" رنا محمد محمد عبد المجيد 18 عاما، إصابة بالفقرات والساق اليسري، وعزه حلمي محمود 40 عاما، من قرية ميت معاند، مصابة بالساعد الأيمن والساق اليمني، و منى ابو الخير عبد الخالق 35 عاما، من قرية ميت معاند إصابة بالضلوع والحوض، ونوسه حلمي محمود، 43عاما، من قرية ميت معاند إصابة بالضلوع واليد اليمني".

وتضمنت قائمة المصابين أيضًا: "رشاد مدحت رشاد 26 عاما، من مدينة ميت غمر إصابة بالصدر والحوض و فريد فاروق السيد، 58 عاما، مقيمة عزبة ابو زيد، اصابة بالصدر والحوض، و محمد نصر عبد العظيم 39 عاما، من صهرجت الصغرى إصابة بالفقرات والحوض، ومحمد السيد قاسم 19 عاما، مقيم عزبة ابو زيد وفوزي حسني مقدام 40 عاما، إصابة بالكاحل الأيمن والقدم اليمني والفقرات و ليلي فتحي محمد 52عاما، ميت غمر إصابة بالفقرات والحوض، و ام احمد جمعه صبحي 40 عاما، ميت غمر إصابة الكتف الأيمن والفخذ الأيمن، و حنان حسن مصطفى الديب "، جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

في السياق ذاته، أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بطريق (المنصورة - دكرنس) أمام قرية شها بنطاق مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين الى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج، وحرر رجال المباحث المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتحفظ على المركبتين.