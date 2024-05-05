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وصول شعلة النور المقدس إلى كنائس مرجعيون وحاصبيا وأديرتهما

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وصلت شعلة النور المقدس وصلت إلى كنائس واديرة قرى وبلدات قضاءي مرجعيون وحاصبيا، حيث كان في استقبالها كهنة الرعايا في كل من دير ميماس، برج الملوك، جديدة مرجعيون، ابل السقي، حاصبيا وراشيا الفخار وحشد من المؤمنين.

وحمل الشعلة من مطار بيروت الدولي إلى القضاءين الاب غريغوريوس سلوم بمؤازرة من الجيش اللبناني وأمن الدولة، وتبارك منها المؤمنون وأشعلوا الشموع وأقاموا القداديس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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