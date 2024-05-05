غارتان إسرائيليتان على الخيام والضهيرة في جنوب لبنان

أفادت قناة "المنار"، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جوية بالصواريخ استهدفت جنوبي مدينة الخيام. هذا، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة الضهيرة.

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