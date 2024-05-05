جيش الاحتلال يعلن اغتيال نائب قائد سرية حماس

ياسر رشاد - القاهرة - كشف جيش الاحتلال، اليوم الأحد، عن اغتيال نائب قائد سرية حماس وعناصر أخرى في قصف جوي بجباليا أمس.

ووفقًا صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أكد الجيش الإسرائيلي إن قائدًا كبيرًا في حماس في كتيبة البريج التابعة للحركة قُتل في غارة جوية جديدة.

وأوضح، أن صالح جميل محمد عماد، رئيس وحدة الدعم القتالي في كتيبة البريج، قُتل إلى جانب عدد من نشطاء حماس الآخرين في الموقع المستهدف وسط غزة.

وقتلت غارة جوية أخرى 3 عناصر من حماس، أعضاء في قوة النخبة التابعة للحركة، الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

كما لفت جيش الاحتلال إلى أن غارة منفصلة في جباليا شمال غزة أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من حماس، من بينهم نائب قائد السرية.

وخلال الليل، نفذ الجيش الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا ضد موقع لإطلاق الصواريخ تابع لحماس في غزة، زعم أنه كان مهيأً لشن هجمات على جنوب إسرائيل.

من جهة أخرى أعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية عضو مجلس الوزراء الأمني ميري ريجيف، مسؤولية إسرائيل عن الهجوم على إيران الذي وقع في أبريل الماضي، في أول اعتراف رسمي إسرائيلي بالواقعة.

وقالت ريجيف في تصريحات تلفزيونية ليل السبت، إن "إسرائيل هاجمت إيران ردًا على الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية على إسرائيل".

وكانت الوزيرة تتحدث عن الهجوم على قاعدة جوية في أصفهان يوم 19 أبريل الماضي، الذي تجنبت إسرائيل حتى الآن الاعتراف رسميًا بشنه، رغم أن ذلك كان معروفًا ضمنيًا.

وذكرت الوزيرة: "جاء ردنا برسالة تلقتها إيران والعالم، مفادها أن إسرائيل ليست حمقاء".