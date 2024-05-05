الخارجية الفلسطينية تدين قيود الاحتلال على كنيسة القيامة والاعتداء على مسيحيي القدس

ياسر رشاد - القاهرة -

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وتضييقه بحق المُصلين المحتفلين بسبت النور، وفرض قيود على وصولهم إلى كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، والاعتداء عليهم تحت حجج وذرائع واهية تتكرر كل عام.

وشددت الوزارة في بيان صحفي على أن هذه الإجراءات هي عقوبات جماعية تستهدف الكل الفلسطيني في القدس ومقدساتها وهويتها ومواطنيها، كما أنها انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس، والتي تتعلق بحرية العبادة.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بإدانة هذا الاعتداء وغيره من الاعتداءات التي تستهدف المقدسات المسيحية والإسلامية، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

الجارديان:اندلاع احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين بجامعات بريطانية

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم "الأحد"،أن احتجاجات مؤيدة لفلسطين اندلعت في جامعات شيفيلد وبريستول وليدز البريطانية؛وسط حملة قمع تشهدها الولايات المتحدة باعتقالات جماعية للطلاب والعاملين .

ووفقا للصحيفة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، فإن الطلاب في كافة الجامعات البريطانية أعربوا عن أملهم في أن تصل الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين إلى نفس النطاق الذي شُهدته جامعات أمريكية.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن حجم الاحتجاجات في الحرم الجامعي في بريطانيا كان ضعيفا نسبيًا مقارنة بمثيلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن الطلاب في الجامعات البريطانية يقولون إنهم ما زالوا صامدين ويتوقعون المزيد من الإجراءات المخطط لها.

ودعا المتظاهرون مسئولي الجامعات البريطانية إلى بيع الأسهم أو الأصول أو الاستثمارات الأخرى في الشركات المرتبطة بإسرائيل بسبب حربها ضد غزة، فيما أكدوا استعدادهم للتوفيق بين الامتحانات والاحتجاجات لضمان تلبية مطالبهم.

وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص بالجامعات الأمريكية ما جذب انتباه وسائل الإعلام الدولية حول وضع قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض للابادة من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي .

وقال متحدث باسم كلية "جولدسميث "التابعة لجامعة لندن، "رفض ذكر اسمه"، إنهم في حوار مع الطلاب وملتزمون بالكامل بتقديم دعم معنوي للمتضررين من الحرب،بما في ذلك تعهد بتقديم 120 ألف جنيه استرليني سنويًا للمنح الإنسانية للطلاب الفلسطينيين.

مسئول للاحتلال: إسرائيل قدمت تنازلات كثيرة ومتعددة أمام حماس

أكد برلماني إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن بلاده تنازلت في الكثير من الملفات أمام حركة حماس الفلسطينية، من بينها العودة إلى شمالي قطاع غزة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن جدعون ساعر، رئيس حزب "اليمين الوطني" الإسرائيلي، أن "إسرائيل قدمت تنازلات كثيرة ومتعددة أمام حماس، أهمها ملف العودة إلى شمالي غزة، كما أن رئيس مكتب الحركة السياسي في القطاع يحيى السنوار، يلعب مع بلادنا بطريقة عقلانية.

وأوضح ساعر أن "إسرائيل رغم تقديمها لتلك التنازلات فإنه لم يتم توقيع أي اتفاق، حتى الآن"، مؤكدا أن بلاده في انتظار رأي السنوار، والخروج، للحديث عن صفقة بين "حماس" وإسرائيل.