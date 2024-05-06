العبسي في قداس الفصح بالقاهرة: نصلي من أجل الذين يقضون ضحية الظلم والحقد في فلسطين والسودان

ترأس بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك يوسف العبسي، رتبة الهجمة وقداس الفصح في كاتدرائية القيامة في القاهرة في المقر البطريركي، عاونه خادم الكنيسة الارشمندريت بيو فرح، راعي كنيسة يوحنا الذهبي الفم في بيروت المتقدم في الكهنة الاب القاضي اندره فرح، رئيس دير المخلص الاب شارل ديب، بحضور حشد من المؤمنين.

ولفت العبسي، في عظته، الى أن "فقراء العالم لم ينقص عددهم لا بل ازدادت نقمتهم ازاء الغنى الفاحش الذي لا يخجل من ابراز ذاته بشتى الوسائل. والمهمشون والمنبوذون والمستغلون والمستضعفون ومن اليهم يزدادون. وقس على ذلك من مظاهر الشر في العالم. ومع ذلك فانا نحن المسيحيين ما زلنا نقول ونؤمن ونعلم علم اليقين ان شيئا ما حصل بقيامة المسيح".

ورأى العبسي، أن "التغيير الجذري الذي اجرته القيامة في الانسان، أعني ولادة الانسان الحر من الله وتبني الله له، قد ولد بدوره بعدا انسانيا لم تكن البشرية قد عرفته، هو بعد الفرح. فالمسيحية المبنية على قيامة المسيح هي وحدها من دون سواها من الاديان قد طبعها الفرح".

واضاف "نصلي في هذا اليوم المقدس بعضنا من اجل بعض. نصلي من اجل كنيستنا الملكية والكنيسة الجامعة. من اجل المسؤولين عنا. من اجل حكام العالم. من اجل الذين يقضون ضحية الظلم والحقد والبغض واللامبالاة والتعجرف والتمييز العنصري والحرمان من الماء والغذاء والدواء لاسيما في هذه الايام ابناء فلسطين وغزة والسودان".