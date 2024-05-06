شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا يحذرون من اجتياح رفح الفلسطينية: ستؤدى إلى كارثة إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، من أي محاولة للكيان الصهيوني من اجتياح مدينة رفح الفلسطينية وهو الأمر الذى يعرقل المفاوضات التي تجريها الدولة المصرية بين كافة الأطراف المعنية بالأمر لوقف إطلاق النار والحرب الغاشمة التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني على أهل غزة في تداعيات السابع من أكتوبر الماضى وتبادل الأسرى بين الطرفين لتهدئة الوضع في فلسطين وخاصة غزة.

وأضاف "مطر" أن الحديث عن اجتياح رفح الفلسطينية أمر غير إنساني، حيث أن مدينة رفح الفلسطينية مكتظة بالسكان والنازحين من قطاع غزة وأي محاولة لاجتياح بري سيؤدى إلى كارثة إنسانية بالفعل وهو ما يؤثر على أمن المنطقة بأكملها، وقد حذرت الدولة المصرية مرارا وتكرارا من توسيع بقعة الصراع في المنطقة بسبب ارتكاب الكيان الصهيوني لجرائم حرب ضد أهلنا في فلسطين وتعدد المجازر اللاإنسانية التي قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضى.

وشدد النائب تيسير مطر أن محاولات اجتياح رفخ سيؤدي إلي كارثة إنسانية كما أنه سيكون له انعكاسيات سلبية سوف تطول جميع دول المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بأن يتحمل مسئولياته كامله ويتدخل في أسرع وقت لإنقاذ الموقف ووقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني من جانب جرائم إسرائيل.