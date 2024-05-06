شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يشارك الإخوة الأقباط احتفالات عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أعضاء أمانة التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي بمحافظة الإسماعيلية، بقداس عيد القيامة المجيد، مع نيافة الأنبا ساروفيم وحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، وذلك بكنيسة الانبا بيشوي بالشيخ زايد.

كما زار وفد من التحالف الوطنى، عدد من الكنائس بمحافظة الجيزة مقدمين التهنئة للأشقاء الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

يذكر أنه استمرارا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التحالف الوطني للعمل الأهلي للفئات الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة لهم بكافة محافظات مصر، وزع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالأقصر بالتعاون مع مؤسسة دليل الخير للتنمية مساعدات مادية على عدد كبير من ذوى الهمم بمراكز وقرى الأقصر لتوفير حياة كريمة لهم، ومساعداتهم علي أعباء الحياة بالتزامن مع احتفالات عيد العمال.

وأكدت سمر حسب الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دليل الخير للتنمية، أنه تم توزيع مساعدات مالية علي 150 شخصا من ذوى الهمم من الأسر الأكثر احتياجا بالتزامن مع اهتمام الدولة والقيادة السياسية بصحة وبناء الإنسان المصرى فى كافة أنحاء الوطن، باعتباره أهم مقومات التنمية وعماد بناء المجتمع، وتقديم المزيد من الخدمات الإنسانية، وصولاً إلي الحالات الأكثر احتياجاً، والمشاركة فى توفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين.



مشاركة التحالف باحتفالات عيد القيامة مشاركة التحالف باحتفالات عيد القيامة