الرئيس الصيني من باريس: مستعدون للعمل مع الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر سلام أوسع نطاقا بشأن غزة

اكد الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بكين مستعدة للعمل مع الاتحاد الأوروبي لدعم مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقا وأكثر موثوقية وفعالية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
واوضح شي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال اجتماع ثلاثي في قصر الإليزيه، إن المهمة الملحة هي تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وإن الأولوية الرئيسية هي ضمان وصول المساعدة الإنسانية.
وأكد الرئيس الصيني أن "ما يسمى بمشكلة القدرة الفائضة للصين غير موجودة"، في وقت يتخوّف الأوروبيون من تدفق منتجات صينية مدعومة إلى أسواقهم، وهو أمر من شأنه إضعاف المنافسة الدولية.
وأوضح شي جينبينغ لماكرون وأورسولا فون دير لايين أن "القطاع الصيني للطاقة الجديدة أتاح زيادة العرض العالمي وتخفيف الضغوط التضخمية العالمية". وأضاف "ما يسمى مشكلة القدرة الفائضة للصين غير موجودة، سواء من حيث الميزة النسبية أو في ضوء الطلب العالمي".
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