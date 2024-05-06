غسان سكاف: كرة النار التي يشكلها النزوح السوري في لبنان لن تنفجر فقط في لبنان بل ستصل شظاياها إلى أوروبا

لفت النائب غسان سكاف إلى أن "اتهام الآخرين جزافا في قضية المليار يورو التي ستعطى من المفوضية الأوروبية، ليس من شيمنا واخلاقنا، ولكن وما عزّز فرضية الصفقة او الرشوة عند البعض هو عدم وضوح هذا الاتفاق، وثانياً تزامن منحة المليار يورو مع الإتفاق على هجرة العمل الموسمية إلى الإتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يخسر فيه اللبنانيون مصالحهم لمصلحة النازحين السوريين".

واستغرب سكاف خلال استقباله مهنئين بعيد الفصح في دارته في عيتا الفخار - قضاء راشيا، "عدم ذكر رئاسة الجمهورية في الإجتماع الثلاثي الذي عقد بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في موضوع يتعلق اساسا بصلاحية رئيس الجمهورية، وكأننا دخلنا مرحلة التطبيع مع تغييب رئيس الجمهورية وعلى المجلس النيابي أن يتلقف هذا الامر ويدرس الموضوع ويصادق على هذه الاتفاقية والمليار يورو".

واشار الى انه "مع التهديدات الإسرائيلية للبنان يأتي توقيت زيارة اورسلا فوندرلاين الى لبنان، ما يشير إلى أن ملف النازحين السوريين أصبح مهما جداً وأصبح ملف النازحين السوريين أولوية لدى الإتحاد الأوروبي، خاصة بعد التهديدات الإسرائيلية أصبح لبنان يشكل السد المنيع في خروج او هروب أو هجرة السوريين الى لبنان وهو مهدد بالسقوط، بينما يرفض لبنان أن يكون ملجأ أو مركزا للجوء السوري، ويرفض الإتحاد الأوروبي على لبنان أن يكون ملجأ عبور للاجئين السوريين إلى أوروبا".

واعتبر بان "كرة النار التي يشكلها النزوح السوري في لبنان لن تنفجر فقط في لبنان، بل ستصل شظاياها إلى أوروبا".