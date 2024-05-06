اعلن مسؤول في حركة "حماس" لـ "رويترز" بان الحركة وافقت على مقترح يفي بعدة مطالب منها وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار وإعادة النازحين واتفاق لتبادل الأسرى.
ولفت مسؤول حماس الى ان وفد الحركة سيزور القاهرة قريبا لبحث اتفاق وقف إطلاق النار والخطوات التالية.
الى ذلك، اشار مسؤول في حماس لـ "فرانس برس" الى إن الكرة باتت الآن "في ملعب الاحتلال الإسرائيلي" للموافقة على إعلان هدنة في غزة، بعد أن أبلغت حركة حماس موافقتها للوسيطين القطري والمصري.
واوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الإدلاء بتصريحات علنية عن المفاوضات، "بعد موافقة حماس على اقتراح الوسطاء لوقف النار، الكرة الان في ملعب الاحتلال الاسرائيلي ما اذا كان الاحتلال سيوافق على اتفاق وقف النار ام انه سيعطله".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بحركة حماس: وفد الحركة سيزور القاهرة قريبا لبحث اتفاق وقف إطلاق النار والخطوات التالية والكرة بملعب اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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