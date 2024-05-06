شكرا لقرائتكم خبر مصر: لا صحة لإغلاق معبر رفح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مصدر مصري رفيع المستوى أمس أن معبر رفح يعمل بشكل طبيعي وحركة دخول المساعدات إلى قطاع غزة مستمرة، وقال لقناة «القاهرة الإخبارية» إنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن غلق معبر رفح البري.

وكان الجيش الإسرائيلي طالب سكان المناطق الشرقية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالإخلاء فورا وذلك تمهيدا لبدء عملية عسكرية في المكان.

وقال سكان فلسطينيون، «إن الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات مكتوبة باللغة العربية يطالبهم بمغادرة مناطق سكناهم والتوجه إلى المناطق الآمنة في المدينة لتفادي أي خطورة على حياتهم بينما ينفذ عمليته العسكرية».

وتأتي التطورات الميدانية عقب شن كتائب القسام الجناح العسكري لحماس هجوما صاروخيا على موقع كرم أبو سالم يوم أمس وقتل حوالي ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة 12 آخرين كانوا متواجدين في المكان.