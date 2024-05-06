عاجل.. إسرائيل ترفض مقترح وقف إطلاق النار وترسل وفدا إلى القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بيانا ردت فيه على مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حماس وفقا لمقترح الوسطاء، معلنه استمرار العملية العسكرية على رفح، وإرسال وفد من الوسطاء للتوصل إلى شروط مقبولة لإسرائيل.

وقال البيان: قرر مجلس وزراء الحرب بالإجماع أن تواصل إسرائيل العملية في رفح لممارسة الضغط العسكري على حماس من أجل تعزيز إطلاق سراح الرهائن لدينا وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب.

واضاف البيان: وفي الوقت نفسه، ورغم أن اقتراح حماس بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل الضرورية، إلا أن إسرائيل سوف ترسل وفداً من الوسطاء من الطبقة العاملة لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل شروط مقبولة لإسرائيل.

تفاصيل بنود مقترح وقف إطلاق النار بعد موافقة حماس

قال نائب رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، إن المقترح الذي قدمه لنا الوسطاء في قطر ومصر يتضمن 3 مراحل وهم :

انسحاب كامل من غزة وعودة النازحين وتبادل الأسرى

إخراج 30 من نفس الفئة من سجون الاحتلال حسب الأقدمية

المقترح الذي قدمه لنا الوسطاء ووافقنا عليه هدفه الأساسي وقف إطلاق النار الدائم

نص مقترح وقف إطلاق النار يتضمن ترابط المراحل في التنفيذ

المقترح يتضمن في مرحلته الثانية الإعلان المباشر عن وقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم

نص مقترح وقف إطلاق النار يتضمن *ترابط المراحل في التنفيذ

المقترح يتضمن بمرحلته الثانية الإعلان المباشر عن وقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم

وأكد خليل الحية : الوسطاء قالوا لنا إن الرئيس الأمريكي يلتزم التزاما واضحا بضمان تنفيذ الاتفاق

ولفت إلى ان الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي

واشار الي أنه أبلغ الوسطاء بموافقتهم على مقترح وقف إطلاق النار بشكل كامل