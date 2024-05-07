الحوت: استخدام الرصاص مرفوض ومدان واستخدام السلاح بوجه اي شريك في المجتمع أمر مرفوض أيضًا

اشار النائب عماد الحوت الى انه في بيروت لم يحصل اطلاق نار كما تم التصوير له بل مجرّد اطلاق نار فردي من خارج التشييع، والمجموعات التي اطلقت النار في عكار عددها بالمئات وهذا العدد غير عفويّ، وهناك من حاول حرف صورة الجماعة الاسلامية، وننتظر التوضيح من القوى الامنية، وأجزم "ولا طلقة رصاص اطلقت من قبل الجماعة الاسلامية".

واكد الحوت في حديث تلفزيوني، بان قوات الفجر لم تخرج بأي عمل عسكري واي مواجهة عسكرية ولا يوم من الايام، وتمويل الجماعة الاسلامية من اعضائها ومن مناصريها، وشدد على ان الجماعة الاسلامية ليست تحت حماية حزب الله وقراراتها ذاتية وتخضع لظروف الميدان، وبدأت بعد 10 أيام من معركة الأقصى ولا غرفة عمليات لديها لا مع حزب الله ولا مع غيره.

وشدد على ان استخدام الرصاص مرفوض ومدان واستخدام السلاح بوجه اي شريك في المجتمع أمر مرفوض أيضًا، ولا اعتقد انا هناك اي لبناني لا يعتبر العدو الاسرائيلي عدوًا. ولفت الى انه ما من تنظيم دولي للجماعة الاسلامية، ولكن هناك حالة تشاورية.