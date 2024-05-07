ميقاتي: اعلان "حماس" موافقتها على وقف اطلاق النار في غزة خطوة متقدمة نحو وقف العدوان الاسرائيلي

اعتبر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إن "اعلان "حركة حماس"موافقتها على وقف اطلاق النار في غزة يعتبر خطوة متقدمة نحو وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومعالجة تداعياته".

وشدد ميقاتي على أن "حماس خطت خطوة اساسية نحو الحل استجابة للوساطات العديدة، وفي مقدمها الوساطة القطرية والمصرية، وبات المطلوب أكثر من اي وقت مضى ممارسة الضغوط الدولية على اسرائيل للقبول بمشروع الحل المقترح، تمهيدا للانتقال الى المعالجة الجذرية، وأساسها اعطاء الفلسطينيين حقوقهم في ارضهم ودولتهم".