اشتباكات وإطلاق نار.. دبابات الاحتلال تتوغل في محيط معبر رفح وأنباء عن اقتحامه



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت قناة العربية- الحدث نقلا عن مراسلها في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بالقرب من معبر رفح الحدودي وأنباء عن اقتحام المعبر، في ظل وجود إطلاق نار كثيف واشتباكات عنيفة.

وقرر المجلس العسكري الإسرائيلي بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وحسب العربية - الحدث، فإن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت أحزمة نارية عنيفة على محيط المعبر، ووفقا للقناة فإن آليات إسرائيلية انتشرت قرب محيط المعبر واستهدفت بعض المباني التابعة له.

أتت هذه التطورات بعدما أعلن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومة الحرب قررت بالإجماع مواصلة عملية رفح من أجل الضغط العسكري على حماس وتسهيل إطلاق سراح الأسرى وتحقيق أهداف أخرى للحرب، وفق زعمها.

وكشف البيان عن عزم إسرائيل إرسال وفد إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات بشأن غزة، بالتزامن مع الضربات على الجنوب.

جاء ذلك بعدما أعلنت حركة حماس في بيان، الإثنين، أن الحركة توافق على مقترح مصر وقطر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

إلا أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها سترسل وفدا للقاء الوسطاء ومناقشة مقترح الهدنة في غزة الذي وافقت عليه حماس، مشددة على أنه "لا يلبي" مطالبها.

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