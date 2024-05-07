هيئة التجارة البحرية البريطانية: بلاغ عن انفجارين قرب سفينة تجارية على بعد 82 ميلا بحريا جنوبي عدن اليمنية

افادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن "بلاغ عن واقعة على بعد 82 ميلا بحريا جنوبي مدينة عدن اليمنية"، مشيرة الى "بلاغ عن انفجارين قرب سفينة تجارية على بعد 82 ميلا بحريا جنوبي عدن اليمنية".
واشارت الى ان "ربان السفينة المستهدفة جنوبي عدن أكد سلامتها وسلامة الطاقم".
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