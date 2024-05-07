الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على معبر رفح بشكل كامل ونقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة

اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان انه "سيطرنا على معبر بشكل كامل ونقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة"، مؤكدا ان "معبر كرم أبو سالم لا يزال مغلقا وسيفتح عندما تسمح الظروف الأمنية".

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