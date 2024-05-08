الفصائل الفلسطينية: لن نقبل من أي جهة فرض أي وصاية على معبر رفح أو غيره

أكدت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك انه "لن نقبل من أي جهة فرض أي وصاية على معبر رفح أو غيره ونعد ذلك احتلالا"، مشددة على ان "أي مخطط لفرض الوصاية على معبر رفح سيتم التعامل مع تبعاته كما نتعامل مع الاحتلال".
ورأت الفصائل الفلسطينية أن "إدارة الوضع الداخلي شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنيا عبر الآليات المتبعة".
هذا وأفاد مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة" المقربة من الإستخبارات المصرية، عن استئناف مفاوضات الهدنة في غزة اليوم في القاهرة بحضور كافة الجهات.
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