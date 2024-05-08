أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، في تصريح له إلى أن "رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين زارت لبنان وعرضت على الحكومة اللبنانية مبلغ مليار يورو تدفع على 4 سنوات لتشجيع اللبنانيين على إبقاء النازحين السوريين في لبنان، الأمر الذي يرجح أن يؤدي إلى تفاقم عجز هذا البلد وبنفس الوقت فإن "الصفقة" ستشكل ضربة قاضية للنسيج الاجتماعي اللبناني والتوزيع والتوازن الديمغرافي فيه".
ورأى المرصد الاوروبي انه "من المهم الإشارة إلى أنه وبهذا فان أموال دافعي الضرائب الأوروبيين تكون ذهبت إلى أيدي مسؤولين تمت ملاحقتهم من قبل العدالة الأوروبية بتهمة الفساد وغسل الأموال، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الحالي، بينما ومن الناحية الأخرى فإنه يتم تبديد أموال دافعي الضرائب الأوروبيين في ظل نظام من الفساد مستشري في بلاد الأرز وعلى ايدي مسؤولين عن انهيار اقتصادي غير مسبوق فيه"؟
وابدى المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان (oeuil) رغبته بتنبيه صناع القرار في أوروبا إلى مخاطر هذه السياسة المتبعة.
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد الاوروبي للنزاهة: مبلغ المليار يورو لتشيجع ابقاء النازحين في لبنان سيؤدي إلى تفاقم عجزه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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