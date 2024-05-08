"حزب الله": استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المطلة وحققنا إصابة مباشرة

أعلن "حزب الله"، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو ‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم ‌‏الأربعاء 08-05-2024 باستهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المطلة وأصابوه إصابة مباشرة".

في بيان آخر، أعلن الحزب أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء ‌‏8-5-2024 بإستهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة شلومي".