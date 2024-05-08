"حزب الله": استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المطلة وحققنا إصابة مباشرة

أعلن "حزب الله"، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 08-05-2024 باستهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المطلة وأصابوه إصابة مباشرة".
في بيان آخر، أعلن الحزب أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 8-5-2024 بإستهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة شلومي".
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