LBCI: توقيف شخص جديد في شبكة الاعتداء على قاصرين وهو مسؤول عن قبض وتحويل أموال ذات صلة بالشبكة

افادت معلومات لقناة "LBCI" عن "توقيف شخص جديد في شبكة الاعتداء على قاصرين وهو مسؤول عن قبض وتحويل أموال ذات صلة بالشبكة ما يرفع عدد الموقوفين الى عشرة".
وأكدت مصادر قضائية للـLBCI أن الادعاء في ملف شبكة الاعتداء على قاصرين من قبل "تيكتوكرز" بات قريبًا جدًا.
ولفتت المصادر الى أن المحامي العام القاضي طانيوس صغبيني أصدر بلاغ بحث وتحر، وكتاب احضار بالأمس في حق ح.س الذي دخل القضية كشاهد، وطلب من الأمن العام معرفة اذا كان قد غادر البلاد، وذلك بموجب افادة جديدة لضحية ضد ح.س..
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