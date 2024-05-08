"النشرة": جولات لمراقبي وزارة الاقتصاد على مطاعم لبيع الشاورما في صيدا والنبطية

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنه "تابعت وزارة الاقتصاد في الجنوب دورياتها على المطاعم لليوم الثاني على التوالي للتثبت من التقيد بالشروط العامة لقواعد سلامة الغذاء، وتم سحب ثماني عينات من الشاورما المحضرة لاجراء الفحص المخبري اللازم لها ليبنى على الشيء مقتضاه".

إلى ذلك، جال موظفو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار وعناصر جهاز أمن الدولة مكتب النبطية على المطاعم التي تبيع الشاورما على أنواعها في مدينة النبطية وكفرمان وحبوش، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في النبطية.

وقد تمّ سحب ستة عينات من مادة الدواجن واللحوم لفحصها في المختبر المعتمد من الوزارة للتأكد من جودتها وخلوها من الشوائب.

وقد ذكر بيطار أنّ جولات المراقبين ستستكمل لتشمل جميع المطاعم وغيرها من باقي القطاعات، والتي تنتج الأغذية والمأكولات في المحافظة من اجل سلامة الغذاء وصحة المواطنين.