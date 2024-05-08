"الريجي" ضبطت مطبعة كبيرة لتزوير غلافات المعسّل

ضبطت الدوريات التابعة لادارة حصر "التبغ والتنباك اللبنانية" - "الريجي"، في إطار جهود الادارة لمكافحة التهريب، مطبعة كبيرة جدآ لتزوير غلافات انواع المعسل في بلدة دبعال في الجنوب . وتم إقفال المطبعة بالشمع الأحمر بناء على إشارة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم. وسطرت محضر ضبط بالمخالف ينظر فيها القضاء المختص.

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